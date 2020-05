L’emergenza Coronavirus sta scemando in Italia, ciò nonostante sono in vigore alcune norme restrittive anticovid-19 e non tutti li rispettano. Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica”, un funerale è stato interrotto da una vigilessa per identicare i partecipanti perché i presenti erano più di 20 e quindi creavano un assembramento. L’episodio è accaduto a Lecce, la madre della deceduta ha scritto una lettera al sindaco, queste le sue parole: “Non è accettabile che avvenga tutta questa persecuzione durante la celebrazione della messa del funerale di mia figlia Silvia che ha già dovuto sopportare in vita atroci sofferenze e non trovare pace nemmeno nel cimitero durante il suo ultimo saluto da parte dei congiunti che educatamente erano a 3-4 metri uno dall’altro all’aperto, continuare imperterrita a disturbare per chiedere nome e cognome col taccuino in mano mentre il dolore per la perdita della figlia ti attanaglia è veramente deplorevole e squallido.

Vengo dal cimitero di Bologna dove mia figlia è morta e nonostante si celebrassero i funerali nessun vigile a Bologna si è mai permesso di assumere atteggiamenti da campo di concentramento, anzi se si avvicinavano era solo per dare le condoglianze e ricordare le distanze. Allora credo signor Sindaco che la prima cosa che manca a questa vigilessa non sono l’apprendimento delle regole del Decreto, ma le basi più elementari della buona educazione, del rispetto del dolore atroce per la perdita di una figlia, del rispetto per la celebrazione funebre e poi non può avere libero arbitrio di modificare le regole a suo piacimento”.