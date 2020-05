” Regolarizzare per un periodo determinato immigrati che già lavorano sul nostro territorio significa spuntare le armi al caporalato, contrastare il lavoro nero, effettuare controlli sanitari e proteggere la loro e la nostra salute tanto più in questa fase di emergenza sanitaria”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riportate da una nota di Palazzo Chigi in merito alla situazione migranti.