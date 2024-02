Lecce, Corvino: «Se dovessi pensare al cuore avremmo ancora Di Francesco e Di Mariano»

Pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa di Pantaleo Corvino. Il direttore dell’area tecnica del Lecce ha commentato la sessione di calciomercato soffermandosi anche sulla cessione di Strefezza, in cui fa anche riferimento a Di Mariano e a Di Francesco, oggi al Palermo. Ecco le sue parole riprese da TuttoMercatoWeb.com:

«A Strefezza abbiamo voluto bene, quando l’ho preso sono stato criticato. Ora però in un anno ha realizzato un solo gol su rigore. Non possiamo pensare all’aspetto affettivo, sono pagato per fare il manager. Se dovessi pensare al cuore dovremmo avere ancora in squadra Di Francesco e Di Mariano. Dobbiamo andare oltre, essere oltre la nostra isola. Se ci affezioniamo alle persone è la fine. Si dice che D’Aversa non lo facesse giocare: ma se ha fatto 21 presenze e 13 da titolare?».