Lazio, Tudor stravolge la rosa: un altro veterano fatto fuori in attacco | 30 milioni per il sostituto

Tudor rivoluziona l’attacco: fatto fuori dal nuovo tecnico un altro veterano. Il sostituto costa 30 milioni di euro.

La Lazio si prepara a una rivoluzione tecnica e generazionale. I biancocelesti, che hanno dato il benservito a Maurizio Sarri, hanno scelto infatti di affidare la panchina a Tudor, e il nuovo tecnico a bocce ferme in estate potrebbe rivoluzionare la rosa per plasmarla a suo piacimento.

Tanti i giocatori che da qualche mese a questa parte non stanno convincendo ambiente e dirigenza, soprattutto tra i “veterani”. Ossia quei calciatori che avevano portato la Lazio negli ultimi anni a raggiungere traguardi importanti – non ultimo il secondo posto del 2023 -. Secondo quanto riferisce in queste ore Il Messaggero, Tudor avrebbe in mente di effettuare diversi cambiamenti in attacco.

Titolari come Luis Alberto, Felipe Anderson, lo stesso Immobile, non stanno convivendo in questa stagione, e la sensazione è che siano ormai scarichi e che alla Lazio abbiano dato tutto. Il tecnico avrebbe già in mente i nuovi nomi per l’attacco: uno è una sua vecchia conoscenza.

Lazio, rivoluzione in attacco per Tudor

E il nuovo arrivato Tudor ha alimentato diverse voci di mercato in queste settimane. Il tecnico infatti avrebbe fatto notare alla società la necessità di cambiare. A non convincere sarebbe uno dei veterani della squadra, Luis Alberto, più volte vicino all’addio ma rimasto sempre nella Capitale.

Al suo posto l’ex Verona vorrebbe invece Barak, l’ideale per il suo 4-3-3 e che ha già allenato in Veneto. L’attaccante della Repubblica Ceca al momento alla Fiorentina non è tra gli incedibili, e potrebbe prendere una maglia da titolare qualora il brasiliano decidesse di lasciare Roma a fine stagione come scrive Il Messaggero. Insieme a lui Tudor pensa anche a un altro colpo in avanti.

Barak per l’attacco: la Lazio cambia tutto il reparto

Nelle scorse ore Il Mattino aveva riportato di un interessamento della Lazio per Giovanni Simeone. Il quotidiano aveva ipotizzato addirittura uno scambio Immobile-Simeone con il Napoli, per arrivare all’argentino. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi, ma le decisioni da parte del capitano verranno prese a fine stagione.

Per quanto riguarda Barak invece, con Tudor potrebbe finalmente trovare continuità – uomo di coppa per Vincenzo Italiano alla Fiorentina – e quella brillantezza dei tempi del Verona. L’attaccante ha un valore che si aggira sui 10 milioni di euro, e insieme a Simeone, la Lazio potrebbe rifarsi l’attacco con una cifra vicina ai 30 milioni di euro.