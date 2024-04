Conferma ufficiale dell’agente, da Madrid arriva in Serie A: colpo pazzesco a parametro zero | firma a fine stagione

Il giocatore lascerà Madrid a fine stagione, il rinnovo è ormai impossibile: l’agente conferma il gradimento per la Serie A.

Parole che sanno di rottura definitiva con il club, quelle dell’agente. Il calciatore, che ormai non rinnoverò, si è praticamente tramite le parole del suo legale proposto alla Serie A, dove peraltro gode già di diversi estimatori. Due su tutti, tra i top club del nostro calcio, che sperano a fine stagione di poterlo ingaggiare a parametro zero.

Ma andiamo con ordine. In queste ore l’agente del terzino ha rilasciato una serie di dichiarazioni ai microfoni di CN24TV, parlando del futuro del suo assistito. Lo spagnolo, adesso a Madrid, non starebbe trovando un accordo per il rinnovo di contratto, che scade nel giugno del 2024. A breve dunque il calciatore potrà firmare per qualsiasi club desideri, e due top della Serie A hanno già messo gli occhi su di lui.

Interpellato sull’argomento, l’agente ha anche speso parole di grande apprezzamento per i due club coinvolti: “La Serie A può essere sicuramente un’opportunità”.

Napoli e Inter, colpo a parametro zero: c’è l’apertura dell’agente

Di rado si sentono sbilanciarsi in questo modo gli agenti dei calciatori sul futuro dei propri assistiti, ma non è il caso di Inaki Espizua. L’agente ha infatti durante una recente uscita, speso parole importanti su Hermoso, calciatore finito nel mirino di due squadre italiane, l’Inter e il Napoli. Sui partenopei e sulla Serie A, il legale ha confermato che per Mario (Hermoso) la possibilità di arrivare in Italia è concreta e che il Napoli “rientra nelle squadre che propongono uno scenario appetibile”.

Stesso discorso per l’Inter: “L’Inter è un grandissimo club, è uscito dalla Champions ma con l’Atletico non è mai facile. La Serie A può essere una destinazione prestigiosa“.

Hermoso, il “braccetto” perfetto per Inzaghi

L’Inter cerca rinforzi per il prossimo anno, e Marotta ha già dimostrato largamente di essere un vero numero uno nell’ingaggio di giocatori improntati a parametro zero. Il ds nerazzurro potrebbe mettere gli occhi su Hermoso, profilo internazionale e che tatticamente si andrebbe a sposare in maniera ottimale nel 3-5-2 di Inzaghi. Lo spagnolo infatti, mancino naturale, può giocare sia largo a sinistra che da braccetto nella difesa a tre.

Una duttilità e un’esperienza che farebbe al caso dell’Inter, che in estate valuterà per il reparto difensivo anche qualche operazione in uscita. Il classe 1995 dunque, che a detta dell’agente ormai difficilmente rinnoverà, potrebbe rappresentare un colpo improntate a costo zero per rinforzare la difesa nerazzurra.