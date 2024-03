Lazio, Martusciello precisa: «Mai pronunciato parole contro Sarri e la squadra»

“Non voglio darla vinta ai giocatori, l’ho detto anche a Sarri che non ha gradito, ma io resto”. Sarebbero queste alcune parole rilasciate da Giovanni Martusciello in seguito alle dimissioni presentate da Maurizio Sarri. Dichiarazioni riportate sull’edizione odierna di alcuni organi di stampa. Attraverso il sito ufficiale, la Lazio ha pubblicato il seguente comunicato:

“In riferimento al virgolettato apparso questa mattina su un quotidiano, l’allenatore Giovanni Martusciello precisa: “Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso”.