Lecce, Corvino si sfoga: «Perchè parlate di quei 50 tifosi che si mastu*** dietro le critiche?» (VIDEO)

Alle 13 di oggi Luca Gotti è stato presentato come nuovo allenatore del Lecce. Il dirigente giallorosso, Pantaleo Corvino, è tornato sul gesto di D’Aversa compiuto domenica e che gli è costato l’esonero. Di seguito le sue parole:

«Ciò che è successo domenica mi ha colpito, perchè conosco D’Aversa da 20 anni e non è violento. Un tecnico che viene a lavorare con quest’humus non può gestire se gli si chiede cose troppo altre. Perchè non parlate del milione di tifosi che si stima ma di quei cinquanta che si masturbano dietro le critiche sui social? A Bologna non parlavo così, ma per il mio territorio si alzano i toni».