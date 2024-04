Palermo, due parate da applausi. Pigliacelli torna di nuovo decisivo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Mirko Pigliacelli tornato decisivo contro il Parma.

Pigliacelli si trova in un momento cruciale della stagione, sia per la sua carriera che per le sorti della squadra. Le sue prestazioni recenti, compresa l’ultima partita contro il Parma dove è riuscito a mantenere la porta inviolata, sono essenziali per dimostrare il suo valore e rafforzare il suo caso per rimanere un punto fermo nel futuro del club.

Nonostante le difficoltà generali e i gol subiti da tiri da fuori area, le recenti correzioni tattiche messe in atto dall’allenatore Mignani sembrano aver migliorato la situazione, limitando le opportunità avversarie. Questo è un segnale positivo, soprattutto considerando l’importanza di ogni partita nel finale di stagione con l’obiettivo di qualificarsi per i playoff.

Pigliacelli ha solo quattro partite rimanenti per convincere la dirigenza del Palermo delle sue capacità di contribuire efficacemente anche nelle future stagioni. È chiaro che, nonostante la sua abilità tra i pali, il supporto dei suoi compagni di squadra sarà cruciale. La difesa dovrà essere solida, specialmente contro squadre come Südtirol, Reggiana, Spezia e Ascoli, che hanno mostrato una varia efficacia offensiva durante la stagione.

Il successo del Palermo nei playoff dipenderà fortemente da come la squadra riuscirà a replicare le prestazioni solide come quella contro la capolista e evitare ripetizioni degli errori commessi negli ultimi mesi. Una difesa consistente potrebbe fare la differenza, permettendo a Pigliacelli e alla squadra di mantenere vive le speranze di promozione in Serie A, piuttosto che posticipare il sogno ad una futura stagione.