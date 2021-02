Nessuna archiviazione, nessun patteggiamento, la Lazio di Claudio Lotito adesso rischia.

Secondo quanto riporta “Gazzetta.it”, la Procura federale ha notificato questa mattina alla Lazio il deferimento per il caso tamponi. La memoria difensiva del club biancoceleste non è bastata per chiudere il caos tamponi. Le violazioni del protocollo Covid della Figc contestate dalla Procura, in particolare quelle legate alla mancata comunicazione delle positività alla Asl competente, saranno dunque discusse ora davanti al Tribunale federale. Le sanzioni variano in base alla gravità della violazione riscontrata: ammenda, punti di penalizzazione, retrocessione e esclusione dal campionato.