Giovanni D’Agostino, amministratore unico dell’IDC, società che detiene le quote dell’Avellino, nonché figlio del presidente degli irpini è intervenuto nella nota ufficiale in cui il club ha annunciato la possibilità per i tifosi di sottoscrivere il mini-abbonamento per le prossime tre gare casalinghe:

“Soltanto tutti insieme possiamo far valere la vera forza dell’U.S. Avellino 1912, la compattezza dell’ambiente, il sostegno fisico della nostra gente sul campo, quel famigerato dodicesimo uomo che nella storia ha contraddistinto il nostro glorioso club. Contro la Juve Stabia siamo ritornati finalmente alla vittoria in casa. È stato bellissimo rivedere l’abbraccio della squadra con i tifosi. È anche vero, però, che sugli spalti eravamo ancora pochi coraggiosi. Chi ci ha sempre supportato oltre ogni cosa va ringraziato ed apprezzato per il sostegno che, nonostante tutto, non ci ha mai fatto mancare. D’ora in avanti, però, ogni partita per noi sarà di vitale importanza. Per questo motivo abbiamo provato a fare un ulteriore passo verso i nostri tifosi, con la speranza che il Partenio – Lombardi ritorni a gremirsi con tanti cuori biancoverdi che battono all’unisono. Forza Lupi, forza Avellino. Ci vediamo allo stadio!”.