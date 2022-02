L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul Catania e ricorda gli importanti step extra calcistici dai quali è atteso il club etneo nei prossimi giorni, tra l’apertura delle buste di venerdì con eventuali offerte per il titolo sportivo rossazzurro e la riunione del 15 febbraio del Tribunale Federale Nazionale che discuterà e, quasi certamente, infliggerà un “-4” alla classifica del Catania a causa degli stipendi pagati in ritardo da Sigi.

Non trapelano indiscrezioni a riguardo, ma la formula prevista non prevede passaggi in pubblico, ma offerte da far pervenire direttamente con documentazioni e pec, senza tanti proclami.