L’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, prendendo la parola in Assemblea regionale, in apertura della seduta parlamentare sulla manovra finanziaria, si è scusato a proposito del post con l’immagine del premier Conte in manette (CLICCA QUI): “Chi mi conosce sa che sono contro qualsiasi tipo di violenza verbale e fisica. L’intento con cui ho postato per qualche ora la vignetta, che ha scatenato polemiche, era ironico, certamente non quello di aizzare l’odio. L’idea non era quella di offendere e denigrare le istituzioni, ho rimosso il post senza problema quando ho capito che qualcuno si era sentito offeso. Mi è stato chiesto di rimuovere la vignetta dal presidente della Regione poche ore dopo, ma io l’avevo già rimossa. E’ stato un incidente di percorso – ha concluso – più di toglierla non potevo fare, certamente non posso fustigarmi”.