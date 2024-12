Lascio la Ferrari, me ne vado con Sainz: Charles Leclerc lo scopre leggendo il comunicato | Catastrofe Ferrari

Rivoluzione totale in quel di Maranello. Dopo quello del pilota spagnolo arriva un altro pesante addio per la rossa: Leclerc senza parole.

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha chiuso la stagione di Formula 1. La Ferrari però purtroppo non è riuscita nell’impresa di vincere il Mondiale costruttori. Nonostante Carlos Sainz e Charles Leclerc si siano piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto, con il monegasco autore di una clamorosa rimonta, la rossa ha dovuto capitolare al cospetto della McLaren.

La vittoria di Lando Norris infatti non ha permesso agli uomini di Maranello di recuperare lo svantaggio, e di conseguenza c’è grande rammarico per un successo sfumato per soli pochi punti. La consapevolezza però è quella che il prossimo anno la scuderia italiana può essere più competitiva che mail potendo contare su un Hamilton in più.

Quello di Abu Dhabi però è stato anche l’ultimo GP per Carlos Sainz alla guida della Ferrari. Come ben sappiamo, proprio per far spazio al sette volte campione del mondo inglese, lo spagnolo ha lasciato la rossa. Ma il suo non è l’unico addio in casa ferrarista. Il recente comunicato ufficiale infatti ha sancito un altro addio incredibile, che ha lasciato senza parole anche Leclerc.

Doppio addio per la Ferrari

Come ben sappiamo Carlos Sainz, lasciata la Ferrari, si è subito accordato con la Williams per scendere in pista anche il prossimo anno. Una buona occasione per lui per mettersi ancora in mostra, anche se di sicuro la macchina è ben diversa rispetto alla rossa. Detto ciò però oltre a lui qualcun altro lo ha seguito nella nuova scuderia.

Stiamo parlando dello sponsor Santander. La banca spagnola infatti supporta da tempo il pilota connazionale, e con l’addio alla casa di Maranello ha deciso di seguirlo nella sua nuova avventura. Un colpo importante dunque per la Williams, che guadagna uno sponsor d’eccezione.

L’annuncio ufficiale sull’accordo

“Siamo orgogliosi di aggiungere Santander al nostro crescente elenco di partner per il 2025 e oltre”. Con queste parole il team principal della Williams James Vowles ha espresso tutta la sua gioia per il nuovo sponsor.

Il nuovo partner sarà presente sulle tute e sui caschi dei piloti della Williams, andando così ad incrementare le entrate per la scuderia.