CAMBIA IL REGOLAMENTO SUL DOPING: Jannik Sinner convocato di corsa dagli avvocati | Novità sulla squalifica

Il regolamento sul doping subisce un importante cambiamento, Jannik Sinner convocati dagli avvocati: le ultime

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta che gli ultimi aggiornamenti che arrivano interessano molto da vicino a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo non ha del tutto risolto i problemi che lo affliggono.

In primis (anche se probabilmente l’unico) quello che riguarda la vicenda doping che non lo sta facendo dormire la notte. In particolar modo il caso WADA. Una vicenda che potrebbe portarlo alla squalifica ed un determinato periodo lontano dai campi di tennis.

Tanto è vero che l’altoatesino è stato aggiornato, dal team dei suoi avvocati, in merito agli ultimi aggiornamenti riguardanti il suo caso e non solo. Nei prossimi giorni si capirà, o meno, se le ultime notizie sono positive o negative per lui.

La cosa certa è che ci sono delle importantissime novità su questo fronte. Anche perché, proprio pochissimi giorni fa, c’è stata una fondamentale riunione tra i vertici alti di vari comitati che ha affrontato la questione.

Cambia il regolamento sul doping, novità per Sinner e non solo: le ultime

Il 5 dicembre è andato in scena il Comitato Esecutivo della WADA. A partecipare anche il Consiglio Fondatore in quel di Riyadh, in Arabia Saudita, dove sono stati approvati alcuni cambiamenti sul regolamento antidoping. Gli stessi partiranno, però, dal 1° gennaio del 2027. Ad annunciare novità, a dire il vero, ci aveva pensato poche settimane fa il Direttore Generale della WADA, Olivier Niggli. Quest’ultimo aveva ribadito che c’erano molte possibilità di modifiche per gestire i casi di “doping involontario”.

In particolar modo quello riguardante atleti che si trovano ad ingerire involontariamente delle sostanze proibite. Un argomento che interessa particolarmente il tennis. In particolar modo Jannik Sinner per gli uomini e Iga Swiatek per le donne. I due atleti, infatti, sono stati protagonisti di “positività involontarie“. Se la polacca ha concluso la causa, lo stesso non si può dire per l’italiano che dovrà comparire dinanzi al TAS di Losanna nell’anno nuovo.

Sinner, importanti aggiornamenti: può succedere di tutto

Sinner, in un primo momento, era stato assolto da un Tribunale Indipendente. Tra i cambiamenti che ci saranno spuntano alcuni che riguardano proprio l’altoatesino. Nel caso in cui dovessero andare già in vigore la sua situazione dovrebbe semplificarsi sempre di più.

Ricordiamo che Sinner è accusato di aver assunto la sostanza (denominata Clostebol). Un prodotto assolutamente vietato nello sport visto che viene considerato, appunto, doping.