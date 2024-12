“Io non partecipo”: si ritira già dal primo torneo stagionale | Contro Matteo Berrettini non giocherà

Colpo di scena clamoroso nel mondo del tennis: il campionissimo ha scelto di ritirarsi dal primo torneo stagionale, salta la sfida con Berrettini.

Non mancano i fuochi d’artificio nell’universo del tennis. Questa volta, però, lo spettacolo pirotecnico non è collegato a colpi strepitosi sfornati dai top players del ranking ATP, quanto piuttosto dalla decisione adottata in via ufficiale da parte di uno di essi di ritirarsi dal primo torneo stagionale.

Insomma, nemmeno il tempo di entrare nel nuovo anno che quest’ultimo registra già un’importante defezione, destinata a pesare non poco sull’economia della competizione. Il campione non si presenterà ai nastri di partenza e non darà quindi vita all’entusiasmante incrocio con Matteo Berrettini.

L’eroe dell’ultima Coppa Davis (insieme ovviamente al numero uno Jannik Sinner) ha appreso da poche ore la notizia del match ormai sfumato e naturalmente non ha fatto i salti di gioia. D’altro canto, gli incontri più combattuti, contro avversari blasonati e prestigiosi, sono quelli che qualsiasi atleta sogna da sempre di vivere.

Eppure, il dado è stato tratto e il diretto interessato non ha la benché minima intenzione di effettuare retromarcia. Indietro non si torna, lui al torneo non si presenterà. La manifestazione sarà senza dubbio più povera e gli organizzatori non potranno essere entusiasti di questo inatteso (e indesiderato) sviluppo.

Niente sfida con Berrettini: il campionissimo del tennis non sarà al via del primo torneo stagionale

Tutto è nato dalle lamentele di molti tennisti, che segnalano un calendario saturo di impegni. Un po’ come succede ai loro colleghi calciatori, si ritrovano troppo spesso a dover scendere in campo e il pensiero comune è quello di ridurre il numero dei tornei stagionali.

È sostanzialmente questa la ragione per cui il numero 33 del ranking internazionale, Alexander Bublik, ha rilasciato dichiarazioni precise ai microfoni di “Express Sport”, mettendo nel mirino i tornei Atp 250. A suo avviso, potrebbero essere cancellati per sempre dalle programmazioni del tennis mondiale, in quanto non troppo stimolanti per via di un montepremi non sufficiente a coprire i costi della trasferta con una squadra.

Alexander Bublik contro i tornei ATP 250: non li vuole più disputare

Durante il suo sfogo, Bublik ha chiaramente detto “Io non partecipo”. Questo perché al vincitore spettano “solo” 50mila dollari e, dopo cinque o sette anni trascorso nel circuito ATP, non ha senso restare a mani vuote dopo aver pagato tutti i componenti del team che hanno preso parte al viaggio.

Nel 2024 il kazako ha preso parte a ben sette tornei 250, trionfando in quel di Montpellier. L’ha fatto poiché “avevo bisogno di punti, sono andato lì solo per quelli”. Una confessione che, unita alle lamentele di altri professionisti, potrebbe smuovere le acque ed eliminare definitivamente tali tornei.