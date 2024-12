Tragedia sulla SS 121 Palermo-Agrigento: due morti e tre feriti in un grave incidente

Gravissimo incidente questa mattina all’alba sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con a bordo cinque giovani si è scontrata con una cisterna, causando la morte di due ragazzi sul colpo.

Altri tre occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno di loro versa in condizioni gravissime. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale sanitario del 118.

La strada statale è attualmente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e le operazioni di messa in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.