Repubblica: “Palermo, parte il nuovo codice. Vigili urbani in strada monopattini nel mirino”

Scattano oggi importanti novità per chi utilizza i monopattini, sia privati che a noleggio. Come riportato da Francesco Patanè su Repubblica Palermo, il nuovo codice della strada introduce l’obbligo del casco anche per gli adulti, estendendo la misura che fino a ieri riguardava solo i minorenni. Chiunque venga sorpreso senza protezione sarà multato, con sanzioni che vanno da 50 a 250 euro.

Monopattini: nuove regole e restrizioni

Oltre al casco, arrivano altre limitazioni: i monopattini non potranno più essere utilizzati sulle piste ciclabili né nelle isole pedonali, e sarà vietato parcheggiarli sui marciapiedi, salvo spazi appositamente definiti dal Comune. I trasgressori rischiano multe consistenti, anche se, per i primi giorni, il comandante della polizia municipale di Palermo, Angelo Colucciello, ha dato disposizioni di applicare le regole con “benevola attenzione”.

«Se un utente viaggia senza casco, verrà fermato e informato della nuova norma», spiega Colucciello. «Ma se ci sono infrazioni più gravi, come due persone sul mezzo o il transito in pista ciclabile, non ci saranno sconti».

Le misure in sospeso e il nodo targhe

Alcune disposizioni del codice sono però ancora in attesa dei decreti attuativi. Tra queste, l’obbligo di targhe e assicurazioni per i monopattini privati. I proprietari non possono al momento richiedere il contrassegno identificativo plastificato, necessario per stipulare una polizza assicurativa. Al contrario, le società di noleggio si sono già adeguate: i mezzi in sharing dispongono di assicurazioni integrate nelle tariffe e, in molti casi, anche del contrassegno identificativo.

Stretta su alcol e droga alla guida

Con il nuovo codice della strada, aumentano anche i controlli per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga. Da oggi, le forze dell’ordine potranno effettuare test specifici non solo in caso di evidenti stati di alterazione, ma anche durante normali controlli per altre violazioni. Chi supera gli 0,8 microgrammi per litro di sangue rischia il ritiro immediato della patente.

Impatto sulle società di sharing

Le nuove regole potrebbero influire sugli investimenti delle aziende di noleggio monopattini a Palermo, dove attualmente operano cinque società (Lime, Bird, Link, Bit e Dott) in regime provvisorio. È in corso un bando che, entro fine anno, dovrebbe assegnare a tre società il diritto di gestire un massimo di 500 mezzi ciascuna per i prossimi cinque anni. Tuttavia, le nuove restrizioni rischiano di rendere meno appetibile il mercato. «Il bando rimane valido, ma saranno le aziende a fare le loro valutazioni», spiega l’assessore alla mobilità Maurizio Carta.

Un cambiamento epocale

Le modifiche introdotte oggi rappresentano una stretta significativa per chi utilizza i monopattini, un mezzo che negli ultimi anni ha trasformato la mobilità urbana. A Palermo, con circa duemila monopattini in circolazione, queste nuove norme sono destinate a cambiare abitudini e a rafforzare la sicurezza stradale.