“Deve farsi ricoverare, urgentemente”: dopo la sconfitta con Sinner è in condizioni critiche | C’è tanta apprensione

Terribile annuncio per il rivale di Sinner, che dopo la sconfitta ha mandato in apprensione i suoi tifosi e tutto il mondo del tennis.

Il mondo del tennis in questo 2024 ha visto il dominio quasi incontrastato di Jannik Sinner. Il ragazzo di San Candido infatti ha vinto praticamente di tutto, confermandosi il più forte in circolazione, e mettendo una pietra definitiva sull’egemonia dei vari Nadal, Federer e Djokovic, unico ancora in gioco e che proverà almeno per il prossimo anno a sfidare il classe 2001.

Gli ultimi importanti trionfi hanno visto il 23enne trionfare prima alle ATP Finals di Torino, grande obiettivo della sua annata, e poi in Coppa Davis con la Nazionale italiana. Detto ciò è chiaro che adesso, prima di incominciare a lavorare per il prossimo anno, Sinner è in attesa per il responso del caso doping in cui è coinvolto.

Di recente però per il giovane altoatesino è giunta una terribile notizia, che non riguarda lui direttamente, bensì un suo acerrimo rivale. Il tennista infatti è in pessime condizioni, tanto da doversi fare ricoverare in maniera urgente. Vediamo però che cosa è successo.

Una situazione tremenda

Uno dei pochi tennisti in grado di competere negli ultimi tempi con Sinner è stato Daniil Medvedev. Il russo al momento si trova al quinto posto nella classifica ATP, anche se in questo 2024 non ha vinto alcun trofeo. Ciò nonostante durante il torneo di Torino lo stesso si è reso protagonista, anche se in negativo.

Medvedev infatti ha compiuto gesti poco carini nei confronti sia del pubblico che dei suoi avversari, lanciando per la rabbia ad esempio la racchetta verso i teloni. E di recente dopo quanto accaduto è arrivato un annuncio clamoroso.

L’annuncio che lascia tutti senza parole

I gesti del russo sono stati criticati a tutte le latitudini. Ad esempio l’ex tennista italiano Paolo Bertolucci, durante il suo podcast ‘La Telefonata’, realizzato con un’altra leggenda delle racchette del bel paese, Adriano Panatta, ha rilasciato il seguente commento su Medvedev.

“Dovrebbe ricoverarsi urgentemente in una casa di cura e prendersi qualche tranquillante. Ma roba di un paio di settimane minimo”. Parole pesanti, che però vogliono indicare la situazione rabbiosa del rivale di Sinner.