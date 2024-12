Whatsapp Down: disservizi sulle piattaforme Meta in tutto il mondo

Il tardo pomeriggio di oggi ha visto WhatsApp, Instagram e Facebook funzionare a singhiozzo, causando disagi per milioni di utenti in tutto il mondo. Le prime segnalazioni sono emerse intorno alle 19:00, con numerosi utenti che hanno riscontrato difficoltà nell’invio e ricezione di messaggi su WhatsApp, mentre il feed di Instagram e Facebook sembrava completamente bloccato.

Le piattaforme hanno anche presentato problemi nella condivisione di post e storie, come evidenziato da un picco di segnalazioni sul sito Downdetector, che monitora i disservizi delle piattaforme digitali.

Meta, la società madre delle tre piattaforme, ha riconosciuto il problema attraverso un post pubblicato su X, spiegando: “Siamo consapevoli che un problema tecnico sta influenzando la capacità di alcuni utenti di accedere alle nostre app. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente.”

L’impatto dei disservizi non è stato limitato all’Italia. Utenti di diversi paesi, tra cui Germania, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Australia e Giappone, hanno riscontrato problemi simili, indicando la natura globale dell’interruzione.

WhatsApp ha comunicato tramite il proprio profilo X: “Siamo a conoscenza di alcuni problemi di accesso a WhatsApp. Stiamo lavorando attivamente a una soluzione e stiamo iniziando a vedere un ritorno alla normalità per la maggior parte delle persone. Ci aspettiamo che le cose tornino alla normalità a breve.”

Anche il team di Instagram ha aggiunto: “Ciao, sappiamo che c’è un problema tecnico che impedisce ad alcune persone di accedere a Instagram. Stiamo lavorando per far sì che la situazione torni alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per ogni possibile inconveniente”.