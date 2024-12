Palermo, Lucchetta e Graziani all’Ismett: donati giocattoli ai bambini ricoverati

Visite speciali nel reparto pediatrico dell’Ismett di Palermo. Come si legge su Gds.it, il campione del Mondo della Nazionale di calcio 1982, Francesco Graziani, e il pallavolista campione del mondo del 1990, Andrea Lucchetta, hanno incontrato i bambini ricoverati per strappargli un sorriso con alcuni giochi in regalo in occasione del Natale.

«Per noi è un piacere e un onore essere qui oggi per rendere omaggio a questi bambini, per portare loro un pò di conforto e donare loro un pò di serenità – sottolinea Graziani – È un’esperienza importante, bella e unica, che ci riempie di orgoglio. Con la nostra presenza vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a questi bambini e augurare loro tutte le cose più belle che la vita potrà donare. Siamo felici di essere qui questa mattina, è una cosa davvero molto bella».

«La cosa più bella è stata quello di incontrare i bimbi – sottolinea Lucchetta – e regalargli una giornata diversa. Il nostro impegno con la Fondazione Fila è proprio questo incontrarsi con il sorriso».