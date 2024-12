“Smetto con il tennis”: Matteo Berrettini lo scopre leggendo i giornali | La Nazionale di Tennis è totalmente spaccata

Il mondo del tennis e la Nazionale italiana sono completamente sotto shock dopo aver letto la notizia: nemmeno Matteo Berrettini può crederci.

Dopo aver vinto per due volte consecutive la Coppa Davis, l’Italia è in questo momento la nazionale da battere nel circuito del tennis. Una squadra fortissima, quella azzurra, che può contare sull’apporto tecnico e qualitativo di campioni assoluti, non ultimo Jannik Sinner, numero uno al mondo secondo il ranking ATP.

Il vincitore delle Finals 2024 di Torino ha indubbiamente accresciuto la competitività del team, su cui però, proprio in queste ore, si sta abbattendo una vera e propria tempesta. Tutta colpa di una notizia che ha letteralmente messo a soqquadro lo spogliatoio della nostra rappresentativa.

I suoi interpreti, compreso Matteo Berrettini – tornato a esprimersi ad alti livelli dopo il periodo difficoltoso vissuto negli ultimi anni -, l’hanno appresa direttamente dai giornali e ancora stentano a crederci. D’altro canto, ciò che sta per accadere rischia di segnare nel profondo il movimento tennistico del Belpaese.

Non solo: c’è la possibilità – ovviamente ci auguriamo che non si concretizzi – che si crei una fessura sempre più profonda all’interno della Nazionale. Considerata la potenza di fuoco dei nostri tennisti attuali, soltanto un caso mediatico come questo potrebbe romperne gli equilibri e far sì che l’alchimia perfetta venutasi a creare in questo biennio finisca per evaporare.

Matteo Berrettini e la Nazionale: Italia sotto shock, la notizia diventa virale

Gli stessi tifosi e appassionati della racchetta sono rimasti impietriti nell’apprendere l’ipotesi, tutt’altro che remota, che lo scenario descritto dai quotidiani si concretizzi. Sarebbe un vero peccato, un autentico rimpianto per tutto il tennis del nostro Paese, tornato agli antichi splendori (la Coppa Davis era stata vinta, prima degli ultimi due trionfi di fila, soltanto nel 1976 in Cile da Adriano Panatta e compagni, ndr).

Eppure, la conferma è giunta dal diretto interessato. A raccoglierne lo sfogo è stata la testata giornalistica “Palermo Today”, ai cui microfoni è intervenuto l’ex numero 16 del pianeta, Marco Cecchinato. Ma cos’ha detto di tanto impattante?

Marco Cecchinato valuta il ritiro: carriera in bilico, c’è già la data

In un sentito “a tu per tu” con i colleghi di “Palermo Today”, Cecchinato ha sottolineato di aver girato in lungo e in largo per il mondo in questa stagione e i continui spostamenti hanno finito per pesare sul suo equilibrio psicofisico.

Il semifinalista del Roland Garros 2018 ha aggiunto di avere sempre praticato tennis per veleggiare stabilmente nella top 100. Ne consegue che l’attuale 377° posto in graduatoria non possa soddisfarlo. A tal punto da fargli ammettere che, se entro la fine del 2025 non rientrerà nella top 200, posizione che gli assicurerebbe un pass per gli Australian Open 2026, succederà questo: “Smetterò con il tennis”.