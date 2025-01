L’Arena di Verona: “Magnani a Palermo: si chiude. Le cifre”

Come riportato da L’Arena di Verona, Giacomo Magnani è ormai a un passo dal trasferimento al Palermo. Il difensore centrale, il cui contratto con il Verona è in scadenza, non ha trovato un accordo per il rinnovo con l’Hellas, rendendo inevitabile la sua partenza.

Il calciatore vestirà la maglia rosanero per le prossime stagioni, in quella che sembra una scelta naturale per rilanciare la sua carriera. L’operazione prevede il pagamento di un modesto indennizzo al Verona, mentre il Palermo si è impegnato a garantirgli un ingaggio importante, in linea con il milione e centomila euro lordi che percepiva in Veneto.

Magnani rappresenta un rinforzo di grande esperienza per il reparto difensivo rosanero, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la squadra nella corsa alla promozione. L’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare nei prossimi giorni, chiudendo così una trattativa ormai ai dettagli finali.