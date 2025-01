Il Gazzettino: “Venezia, che botta! Joel Pohjanpalo va via, tifosi in rivolta”

Come riportato da Il Gazzettino Venezia Mestre, l’incubo dei tifosi del Venezia potrebbe presto diventare realtà: Joel Pohjanpalo, capitano e uomo simbolo con 42 gol negli ultimi due anni, sarebbe vicino al trasferimento al Palermo. L’attaccante finlandese, dopo aver ricevuto un’offerta monstre dal club siciliano, sembra pronto a salutare la laguna, nonostante il derby cruciale di lunedì contro il Verona (stadio Penzo, ore 18:30).

L’offerta del Palermo

Secondo quanto riportato, il Palermo, supportato dalla holding City Group, ha messo sul tavolo un contratto quadriennale e mezzo (fino a giugno 2029) da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che, con le 31 primavere in arrivo, Pohjanpalo difficilmente poteva rifiutare. Il club siciliano ha contattato l’agente dell’attaccante, Dirk Hebel, già una settimana fa, mettendo in moto una trattativa che sembra ormai vicina alla chiusura.

Il Venezia non rilancia

Nonostante il peso che Pohjanpalo rappresenta per la squadra e per i tifosi, il Venezia non rilancerà per trattenere il suo capitano. Come evidenziato da Il Gazzettino Venezia Mestre, il club di Duncan Niederauer, ancora impegnato nel risanamento economico, non può permettersi di pareggiare le cifre offerte dal Palermo. Tuttavia, il Venezia intende far valere fino all’ultimo la clausola rescissoria di 6 milioni di euro, anche se potrebbe accettare un leggero sconto qualora il Palermo includesse uno scambio tra Candela e Diakité.

Tifosi in apprensione

La decisione di Pohjanpalo appare una scelta economica e di vita personale. Dopo aver lasciato il Bayer Leverkusen nell’estate del 2022 e aver riscritto il suo contratto con il Venezia fino al 2027, il finlandese si appresta a chiudere un altro capitolo della sua carriera da “giramondo”. I tifosi, che in passato hanno già espresso malumori verso la società per la gestione di alcune situazioni, stanno vivendo questo momento con ansia, temendo di vedere il loro capitano togliersi la fascia in una fase delicatissima della stagione.

Il derby prima dell’addio?

Prima del probabile addio, Pohjanpalo sarà chiamato a guidare il Venezia nel derby cruciale contro il Verona, una sfida tra due squadre in difficoltà che potrebbe influire sulla corsa salvezza. Ma il rischio che “Re Joel” lasci la laguna al termine della partita è alto.

Sostituti e scenari futuri

Il Venezia, intanto, si prepara già al dopo Pohjanpalo. Tra i nomi sondati dal direttore generale Filippo Antonelli ci sono Shomurodov, André Silva, Belotti, Fila e Yaremchuk, opzioni ambiziose ma che richiedono risorse economiche. Come sottolineato da Il Gazzettino Venezia Mestre, sostituire il finlandese non sarà semplice, né a livello tecnico né simbolico, considerando il peso che l’attaccante ha avuto nel recente passato del club.

Un eventuale addio di Pohjanpalo rappresenterebbe non solo un colpo al cuore dei tifosi, ma anche una sfida per il Venezia, chiamato a ripartire in un momento già complicato della stagione, con la salvezza in Serie A ancora tutta da conquistare.