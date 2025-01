Gazzetta dello Sport: “Samp e Palermo scatenate. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Sampdoria prova a invertire la rotta di una stagione fin qui complicata con un’accelerazione sul mercato. Tre nuovi acquisti sono in arrivo per rinforzare la difesa e l’attacco, settori in evidente difficoltà.

Difesa blindata con Curto e Altare

Dal Cesena, con cartellino di proprietà del Como, arriva Marco Curto, difensore centrale di 26 anni. Curto, atteso ieri sera a Genova, sosterrà oggi le visite mediche e potrebbe già essere convocato per la trasferta contro il Mantova. Si tratta di un vecchio obiettivo blucerchiato, già cercato dal ds Accardi in estate.

Nello stesso ruolo arriva anche Giorgio Altare, 26 anni, dal Venezia. Il difensore giunge in prestito per sopperire alle molte assenze nel reparto arretrato, causate dagli infortuni di Ferrari, Romagnoli e Bereszynski, che hanno complicato le scelte del tecnico Semplici.

Oudin per l’attacco

In attacco, invece, i blucerchiati accolgono Remi Oudin, 28 anni, esterno francese in arrivo dal Lecce. Oudin, che ha collezionato solo 11 presenze in stagione, arriva in prestito e potrebbe esordire già nella prossima gara. Anche lui sosterrà oggi le visite mediche prima di unirsi alla squadra per la rifinitura.

Le altre trattative: Palermo scatenato e movimenti in Serie B

Palermo: I rosanero sono vicini a chiudere due grandi colpi. Per Joel Pohjanpalo, si attende che il Venezia individui un sostituto, mentre l’arrivo di Giacomo Magnani dal Verona è ormai virtualmente definito. Entrambi rappresentano rinforzi strategici per inseguire la promozione.

Pisa: Accelerazione per Leonardo Sernicola, in arrivo dalla Cremonese in prestito con opzione. La Cremonese, intanto, ha chiuso per Francesco Folino della Juve Stabia.

Juve Stabia: Per sostituire Folino, i campani puntano su Daniel Tonoli della Pergolettese, in vantaggio su Patryk Peda.

Mantova: I lombardi sono al lavoro per riportare in Italia Lorenzo Paoletti, ex Sampdoria, attualmente al Karagümrük in Turchia.

Carrarese: Arriva Filippo Melegoni dal Genoa, un innesto importante per il centrocampo.

Cesena: Il Blackburn (Championship inglese) ha presentato un’offerta concreta per Kargbo, che stavolta potrebbe partire.