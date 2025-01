La Nuova Venezia: “Il Palermo ne prende due”

Come riportato da Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, il Venezia è nel pieno di un mercato frenetico per rivoluzionare la rosa, soprattutto nel reparto offensivo. Con la partita fondamentale contro il Verona alle porte, mister Eusebio Di Francesco lavora con una rosa ridotta all’osso, mentre il direttore generale Filippo Antonelli è impegnato su più fronti per chiudere operazioni cruciali.

Pohjanpalo verso Palermo, il Venezia sogna un grande nome

Tutto questo in attesa di capire se il Palermo verserà l’intera clausola per prendersi Joel Pohjanpalo. Ieri il capitano si è allenato con la squadra e ha pranzato con i propri compagni.

L’eventuale cessione di Joel Pohjanpalo al Palermo non è ancora definita in tutti i dettagli. Per sostituire l’idolo della tifoseria, il club vorrebbe portare a casa un grande nome. Dopo i contatti tra Venezia e Palermo per il capitano arancioneroverde Joel Pohjanpalo, i siciliani vogliono un rinforzo anche sulle corsie. Il nome emerso è quello di Antonio Candela, che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dal Pisa. Occhio però al possibile sorpasso, perché la dirigenza del club di City Group starebbe pensando di inserire Salim Diakité nell’affare con gli arancioneroverdi. Arrivano conferme in tal senso che lo scambio potrebbe davvero farsi: i club sono in contatto per capire la fattibilità.

Shomurodov e altri obiettivi per l’attacco

Il Venezia è in pressing su Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, per il quale sembrava favorito l’Empoli. Tuttavia, i lagunari hanno sorpassato i toscani offrendo un acquisto a titolo definitivo, mentre l’Empoli era orientato su un prestito. Rimangono vivi i contatti per Andrea Belotti, attualmente al Como, e Cedric Gondo, attaccante ivoriano della Reggiana.

Kike Perez e Marcandalli, rinforzi in chiusura

In mediana, l’arrivo dello spagnolo Kike Perez dal Real Valladolid è ormai definito. Per il classe ’97, autore di 4 gol e un assist in questa stagione, il Venezia pagherà un milione di euro. Il giocatore dovrebbe unirsi alla squadra già domani. In difesa, invece, è tutto fatto per Alessandro Marcandalli, difensore classe 2002, che arriverà in prestito dal Genoa.

Una rivoluzione per la salvezza

Come sottolineato da La Nuova Venezia, il Venezia sta cercando di costruire una rosa più competitiva per affrontare al meglio la corsa salvezza. Con tanti nomi in ballo e trattative in fase avanzata, il mercato lagunare è tra i più attivi in questa finestra invernale. L’obiettivo è dare a Di Francesco i rinforzi necessari per mantenere il Venezia in Serie A.