Repubblica: “Pohjanpalo in rosa, siamo ai dettagli. L’annuncio ufficiale atteso a breve”

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, sale l’attesa per la chiusura dell’affare Joel Pohjanpalo. I tifosi rosanero aspettano con trepidazione la definizione della trattativa fra il Palermo e il Venezia, con le parti ormai a un passo dall’accordo.

Il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti si è avvicinato alla richiesta del suo collega Filippo Antonelli e la sensazione è che si possa chiudere con le firme sul modulo di trasferimento sulla base dell’acquisto a titolo definitivo per un prezzo complessivo di poco meno di 4 milioni di euro.

A questa somma si arriva con una parte fissa da 3,3 milioni di euro più una serie di bonus sia legati al rendimento del calciatore che della squadra rosanero. L’accordo con l’attaccante finlandese è già stato trovato sulla base di un ingaggio da 1,2 milioni di euro nella parte fissa più premi per numero di gol realizzati e obiettivi centrati con la squadra.

Per Pohjanpalo si tratterebbe di migliorare la sua condizione contrattuale attuale con il Venezia sia dal punto di vista economico che in termini di durata del contratto. Con il Venezia, infatti, Pohjanpalo ha un accordo in scadenza a giugno del 2027 che è stato rinnovato a settembre.

Il mercato del Palermo non si ferma a Pohjanpalo. Con il Venezia, infatti, si starebbe parlando anche dell’esterno destro Antonio Candela che potrebbe arrivare in rosanero in cambio di Salim Diakitè. Vicina la chiusura dell’accordo con il Verona per il difensore centrale Giangiacomo Mignani, con le parti già d’accordo su tutto, mentre sono state chieste informazioni al Como per il centrocampista Luca Mazzitelli.

Pohjanpalo e il legame con Venezia

Il giocatore, pur legato alla piazza e al club veneto, sembra ormai prossimo a cambiare maglia. Come sottolineato da Repubblica Palermo, l’affare accontenterebbe tutte le parti coinvolte. Pohjanpalo migliorerebbe le sue condizioni contrattuali scendendo in Serie B, il Palermo acquisirebbe un attaccante di grande valore per rilanciare le proprie ambizioni, e il Venezia incasserebbe una cifra significativa per rafforzare la squadra o mettere in sicurezza i conti.

Con il mercato ancora aperto, il Palermo di Osti e del City Football Group sta lavorando per garantire a Dionisi una rosa sempre più competitiva per la seconda parte della stagione.