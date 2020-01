L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. Che ne pensate delle polemiche del Savoia che parla di aiuti al Palermo? «Sicuramente non è il Palermo che le alimenta, noi pensiamo solo a noi stessi, poi pensino pure quello che vogliono, a noi interessa poco». Dopo la sconfitta dell’andata, avete segnato in calendario la data dello scontro diretto? «Ci pensiamo, ma non è un’ossessione, ci dobbiamo arrivare al meglio, partita dopo partita, sapendo che è uno scontro come gli altri, siamo obbligati a vincerli tutti».