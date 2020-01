L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Christian Langella, centrocampista del Palermo. La sua esplosione è coincisa con l’arrivo di Floriano. E’ il suo portafortuna, visto che avete vinto insieme a Bari? «E’ stata una coincidenza (ride, ndr) ci abbiamo anche scherzato su Instagram, non lo so se può essere un portafortuna per me, posso solo dire che sono molto contento che sia arrivato. E’ forte, con lui ho già conquistato la promozione e sono convinto più che mai che con il suo apporto centreremo questo obiettivo anche con il Palermo». Un girone di ritorno per trovare la conferma a Palermo o cosa? «La mia volontà è di cimentarmi in Serie C, sono in prestito dal Pisa, tornerò lì, ma sarei contento anche di continuare a giocare a Palermo, perché mi trovo bene. In questo momento devo solo pensare a vincere».