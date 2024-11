“L’allenatore è stato esonerato”: la società pubblica il comunicato stampa subito dopo la partita | Era già tutto previsto

Comunicato ufficiale da parte del club, che ha dato il benservito al tecnico dopo l’ultima gara giocata. Una notizia che era nell’aria.

Quando i risultati non arrivano, gran parte delle volte a pagarne le conseguenze sono gli allenatori. Lo sappiamo bene in Serie A, dove dopo appena qualche mese ci sono stati già diversi esoneri, anche di importanza assoluta. Di sicuro la prima squadra che ci viene in mente da questo punto di vista è la Roma.

Il club capitolino in questi primi mesi di campionato ha già cambiato due tecnici. Il primo a saltare è stato Daniele De Rossi, che è stato sostituito da Ivan Juric. Anche il croato però, non essendo riuscito a migliorare la situazione della squadra, ha poi ricevuto il benservito. Al suo posto è arrivato il turno di Claudio Ranieri, al suo terzo mandato alla Magica, e che proverà a salvare la stagione dei giallorossi.

Altri due cambi ci sono stati poi sempre nel corso delle ultime settimane. Prima è toccato a Luca Gotti veder saltare la propria panchina a Lecce, sostituito da Marco Giampaolo. Dopodiché invece è toccato ad Alberto Gilardino, cacciato con grande sorpresa e rimpiazzato da Patrick Vieira.

Nuovo esonero, c’è l’annuncio ufficiale

La situazione sopra descritta ovviamente si ripresenta anche negli altri campionati. E nei giorni scorsi è stata la volta della Premier League, dove a perdere il posto è stato Steve Cooper, tecnico del Leicester. Fatale al mister è stata la sconfitta casalinga di sabato pomeriggio con il Chelsea per 2-1.

Proprio al termine della sfida le Foxes hanno diramato un comunicato ufficiale per diffondere la notizia. Di seguito la nota riportata dalla società. “Il Leicester City Football Club si è separato da Steve Cooper, che lascia con effetto immediato il suo incarico di allenatore della prima squadra”.

Chi sarà il nuovo tecnico?

Dopo l’esonero di Cooper la squadra è stata momentaneamente affidata a Ben Dawson, e la società si è messa subito alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sedere sulla panchina.

Al momento circolano diversi nomi, e uno dei principali riguarda quello di Potter, out dopo l’ultima negativa esperienza al Chelsea e che di recente è stato accostato anche alla Roma. Staremo a vedere dunque su chi ricadrà la decisione e quale sarà il nuovo allenatore delle Foxes.