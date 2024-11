SCANDALO MILAN-JUVE 0-0: “Un punto di penalizzazione in classifica” | Violata la norma della FIGC

Scoppia il caos dopo la gara giocata sabato tra Milan e Juventus, che adesso rischiano una penalità per un motivo davvero assurdo.

Nel pomeriggio di sabato è andato in scena il big match della 13esima giornata tra il Milan e la Juventus. Tutti coloro che però si aspettavano un match combattuto e ricco di colpi di scena sono rimasti delusi. La partita infatti è stata alquanto noiosa, priva di emozioni e di serie occasioni da gol da una parte e dall’altra.

L’atteggiamento di entrambe le compagini infatti è sembrato piuttosto arrendevole, tanto che queste sembravano volersi accontentare di dividersi la posta. In questo modo lo spettacolo non ne ha affatto beneficiato, e anche i tifosi delle due squadre non hanno gradito molto la situazione.

Quanto accaduto dopo la gara però rischia di lasciare una scia di polemiche infinite. A quanto pare infatti è stata richiesta una penalizzazione di un punto per una motivazione davvero incredibile. Un altro scandalo dunque si abbatte sul calcio italiano, con la FIGC che è stata chiamata d’urgenza e adesso deve emettere il verdetto.

L’annuncio ha scioccato tutti

Come dicevamo in precedenza lo spettacolo offerto dalle due squadre è stato praticamente nullo, e ha scatenato il malcontento di tifosi ed appassionati. A parlare di quanto è accaduto sabato c’è stato anche Cataldo Intrieri, avvocato penalista noto tifoso del Diavolo. Proprio lui infatti ha scritto un lungo post sul proprio account X, nel quale ha addirittura richiesto una penalizzazione per le due squadre.

“Non è stata soltanto una brutta partita, è stata una truffa. Nel calcio moderno i diritti televisivi si pagano miliardi, non si può accettare una partita senza un solo tiro in porta per scelta voluta dei giocatori. – Intrieri ha poi proseguito – Anche Leao in qualche ripartenza si è fermato per passare la palla indietro. Il risultato è stato voluto da entrambe le squadre. A Milan e Juventus andrebbe levato un punto ciascuno per scarsa combattività“.

La posizione della FIGC

E’ ovvio che quella lanciata dall’avvocato è una semplice provocazione, e che la FIGC non potrà mai punire le due squadre per quanto accaduto sul terreno di gioco.

Tuttavia in questo modo si percepisce ancora di più il malcontento dei tifosi per il magrissimo spettacolo andato in scena a San Siro.