Simone Inzaghi lo scopre dal comunicato stampa: “Frattura dell’avambraccio” | Torna in campo nel 2025

Simone Inzaghi lo scopre attraverso il comunicato stampa, per il calciatore “frattura dell’avambraccio”: ritorna nel 2025

Se non si tratta di una vera e propria tegola per il suo allenatore allora poco ci manca. La cosa certa è che il calciatore è stato costretto ad alzare la famosa “bandiera bianca” per via di un infortunio che lo terrà lontano dai campi di calcio per un bel po’ di tempo.

Secondo quanto riportato, nella nota, dalla società in questione pare che l’atleta ha rimediato la frattura dell’avambraccio. Un ko comunque importante e che lo costringerà a ritornare a disposizione solo in vista del nuovo anno.

Una notizia che mister Simone Inzaghi ha scoperto solamente attraverso il comunicato stampa emanato dal club. Una pessima notizia soprattutto per i tifosi che non potranno contare sul loro idolo giunto, in città, in occasione dell’ultima sessione del mercato estivo.

La cosa “positiva”, in questa vicenda, è che il calciatore non dovrà sottoporsi ad alcuna operazione chirurgica. Questo, però, lo costringerà a rimanere fermo ai box per oltre un mese.

Infortunio per l’atleta, Inzaghi lo scopre grazie al comunicato: le ultime

In vista del 10 dicembre, gara in cui l’Inter affronterà la sua sesta partita nel nuovo format della Champions League, non ci sarà un protagonista importante nel match. Si tratta di Martin Terrier, nuovo volto del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il classe ’97, giunto dal Rennes in estate, ha rimediato un serio infortunio.

Gli esami strumentali, a cui il calciatore si è sottoposto, hanno evidenziato la frattura dell’avambraccio destro. Una tegola non da poco per il tecnico spagnolo che non potrà contare sul classe ’97. Come riportato in precedenza la conferma è arrivata grazie ad una nota delle “Aspirine” sul loro sito ufficiale.

Infortunio all’avambraccio, niente match di Champions per il centrocampista

La qualità di Terrier sarà una grave assenza per Alonso e per il Leverkusen. Club che, in questa stagione, sta incontrando non poche difficoltà sia in Bundesliga che in Champions League. A differenza della passata stagione in cui ha trionfato, per la prima volta nella storia, vincendo il campionato tedesco.

Per quella data Inzaghi spera di poter avere a disposizione, al 100%, Lautaro Martinez. Il centravanti argentino non ha giocato a Verona visto che, una volta rientrato dagli impegni con la sua nazionale argentina, ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra.