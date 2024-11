“L’allenatore ha presentato le dimissioni”: clamoroso, presenta la lettera e si ritira | A metà stagione è un guaio enorme

Fulmine e ciel sereno per la squadra, che adesso è a caccia di un nuovo tecnico per ripartire e concludere al meglio la stagione in corso.

Dopo un periodo di adattamento iniziale, la stagione sta per arrivare nella sua fase calda. Passati i primi mesi, ormai siamo nel clou dei campionati e delle coppe europee, e i match cominciano a farsi sempre più pesanti e decisivi.

Per questa ragione le compagini hanno bisogno di quanta più stabilità possibile, ed è cosa ovvia che un cambio di allenatore in questo periodo rischia di stravolgere tutti gli equilibri presenti. Quando però ciò è obbligatorio c’è ben poco da fare.

E’ il caso di questa squadra, dove il tecnico ha presentato le dimissioni grazie ad una lettera, lasciando così il club in un guaio davvero enorme nella parte decisiva di questa annata calcistica.

Il tecnico si dimette in maniera ufficiale

Dopo la sosta che si è conclusa da poco, il commissario tecnico di una nazionale ha deciso di rassegnare le dimissioni. Si tratta di Age Hareide, ct dell’Islanda, reduce nella pausa in questione da una pesante sconfitta per 4-1 con il Galles e da una vittoria in casa del Montenegro per 2-0. E’ stato TMW a riportare la notizia sui propri canali scrivendo chiaramente: ”Åge Hareide ha infatti deciso di rassegnare le sue dimissioni da allenatore”.

In realtà però sia la selezione islandese che lo stesso mister hanno reso noto il tutto con dei diversi comunicati. La nazionale infatti ha ringraziato a cuore aperto il 71enne per il lavoro svolto, indicando i grossi miglioramenti fatti dalla squadra sotto la sua gestione, e annunciando che i dirigenti sono già al lavoro per capire chi potrà essere il nuovo allenatore.

Le parole dell’allenatore

Sempre come riportato da TMW, Hareide ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo aver detto addio alla nazionale islandese: “Mi sono divertito con la nazionale islandese, ma credo che ora sia il momento giusto per ritirarmi. Il futuro sarà entusiasmante per la squadra e per molti giovani giocatori, che cresceranno e diventeranno leader del gruppo. Auguro alla nazionale e al calcio islandese il meglio per il futuro”.

Un addio dunque molto sentito anche dallo stesso commissario tecnico, che però lascia la selezione proprio nel mezzo della stagione, e prima degli spareggi di Nations League di marzo prossimo.