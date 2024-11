Non ha più nemmeno 1€: “Alcol e droghe? No: ho scommesso sulle persone” | Gli hanno soffiato tutto: dopo il Man City ora è al verde

Brutta fine per un grande nome del calcio europeo, il quale è rimasto al verde e senza più nemmeno un euro in tasca.

Il mondo del calcio da tanto ai suoi protagonisti. Fama, affetto dei tifosi, soldi. In particolar modo questi ultimi, specie negli ultimi tempi, riescono a riempire le tasche dei giocatori, riuscendo così quasi a non farli lavorare per il resto della loro vita.

E’ ovvio però che questi devono avere una gestione oculata dei propri risparmi, altrimenti la situazione rischia di complicarsi parecchio. Un esempio da questo punto di vista riguarda un grande nome del calcio europeo, che ha fatto una fine non proprio felice dopo il ritiro.

Il calciatore in questione infatti ha perso praticamente tutto, rimanendo senza nemmeno un euro. E la motivazione della perdita quasi totale del suo patrimonio non è stata dovuta ad alcol o droghe, bensì a causa di alcune scommesse sulle persone. Vediamo però più nel dettaglio che cosa gli è successo.

Una triste fine per il calciatore

Giocare in Premier League, specialmente negli ultimi 15 anni, ha consentito a diversi calciatori di guadagnare ingenti somme di denaro. Lo sa bene Craig Bellamy, che dopo una lunga carriera, durante la quale ha vestito anche le maglie di Liverpool e Manchester City, sembrava ormai essersi sistemato per il resto della vita. E invece purtroppo le cose per lui non sono andate propriamente così.

L’ex attaccante gallese, attuale allenatore della sua nazionale, qualche tempo fa ha raccontato ai microfoni del DailyMail la sua terribile situazione finanziaria, lasciando intendere di essere ormai al verde e di non avere quasi più un euro. E lo stesso protagonista di questa triste vicenda ha spiegato anche le motivazioni che lo hanno ridotto così.

Il racconto disperato dell’ex giocatore

“So che alcune persone probabilmente penseranno che ho sperperato tutti i miei soldi in alcol, gioco d’azzardo o droghe. Non l’ho fatto. Ma purtroppo ho scommesso sulle persone“. Queste le parole rilasciate al noto quotidiano inglese.

Fatali per questa situazione terribile sono stati alcuni investimenti sbagliati, oltre che degli imbrogli di cui è rimasto vittima, fidandosi di persone non proprio pulite le quali lo hanno truffato. Una situazione terribile dunque, dalla quale però adesso sembra essersi rialzato anche grazie alla nomina di allenatore del Galles.