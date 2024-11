“Mi è rimasta solo la pensione da 700€ al mese”: il Milan, la Nazionale e poi… il nulla | Non lo chiamano neanche più a SKY

Rivelazione terribile da parte di una leggenda del Milan e della nazionale, che ha annunciato di avere difficoltà economiche serie.

Di solito i calciatori nel corso della loro carriera riescono a mettere da parte una consistente somma di denaro. Soprattutto nel corso degli ultimi anni, visti i continui aumenti degli ingaggi, questi possono anche non lavorare più una volta che si sono ritirati dal calcio giocato.

Purtroppo però se non si riescono a gestire al meglio le proprie finanze, il rischio è che tutti i risparmi accumulati volino via, anche magari per qualche scelta sbagliata in materia di investimenti. Una situazione simile vede coinvolta una vecchia gloria del Milan.

Infatti questa ha annunciato qualche tempo fa che gli è rimasta solamente una pensione dal valore misero di 700 euro al mese. La sua situazione dal punto di vista economico non è dunque delle più fiorenti, e le mancate chiamate da parte di Sky hanno influito parecchio a peggiorare il tutto.

La triste fine della leggenda del Milan e della nazionale

Sebbene i calciatori che hanno giocato diversi anni a tendono ad essere sconosciuti, soprattutto alle generazioni più giovani, il nome di José Altafini di sicuro tutti lo hanno sentito nominare. Volto noto del calcio italiano, avendo giocato con Milan, Napoli e Juventus, club con i quali ha vinto 4 campionati e anche una Champions League, vanta anche l’aver giocato per due nazionali di spessore.

L’attaccante infatti ha vestito la maglia sia della nazionale brasiliana, con la quale si è laureato campione del mondo nel 1958, e sia quella azzurra, proprio perché si era trasferito in Italia. Considerato da tutti uno dei migliori attaccanti di quel periodo, a fine carriera ha intrapreso la carriera di commentatore televisivo. Adesso però le cose per lui non si sono messe granché bene. Infatti la sua situazione dal punto di vista finanziario pare essere davvero molto critica.

”700 euro al mese”

Durante un’intervista di qualche anno fa rilasciata ai microfoni di Corriere, l’ex attaccante ha parlato del suo stato economico. “Ho la pensione sociale, 700 euro al mese…non ho la pensione da calciatore, non sono riuscito a farla. Diciamo che sono tornato un po’ alle origini, ma le scarpe ce le ho ancora eh”.

Altafini ha spiegato anche il perché di questa situazione. ”Quando un uomo vive senza mai pensare ai soldi, i soldi non li fa, e io ho vissuto così. Non ho mai cercato il denaro. Pensavo solo a divertirmi, in campo e fuori, senza tanti calcoli”.