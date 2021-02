«Ancora manca la capacità di accettare, nel mondo del calcio e nella società in generale. Se qualcuno avesse in mente di farlo e dovesse chiedermi un consiglio, gli suggerirei di consultarsi con una persona di fiducia e fare onestamente i conti con se stesso, su quali siano i veri motivi per questo passo. Ma non gli consiglierei mai di parlare di questo tema con i compagni di squadra. Non potrebbe contare sulla stessa maturità nei suoi avversari o sui campi, dovrebbe sopportare insulti e diffamazioni. Lo accetterebbe?». Queste le parole dell’ex capitano della Germania, Philipp Lahm, pubblicate nel suo libro sui calciatori omosessuali.

Queste parole hanno fatto tanto discutere in Germania, soprattutto dopo che 800 calciatori e calciatrici hanno pubblicato un appello, rivendicando il diritto di fare coming out, tra i firmatari anche Hector del Colonia e Kruse dell’Union Berlino.