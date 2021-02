Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, è a un passo dall’esonero dopo la sconfitta di ieri contro il Torino.

La squadra sarda è terz’ultima in classifica e ieri ha perso lo scontro diretto contro i granata. Secondo quanto riporta “TMW”, nel pomeriggio potrebbe esserci un incontro tra il presidente Giulini e Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, principale candidato per la sostituzione di Di Francesco.