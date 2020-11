Grave lutto per l’ex rosanero Lafferty. Come si legge in una nota di cordoglio della Reggina, è scomparsa la sorella.

Ecco quanto si legge:





“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, si stringono attorno al calciatore amaranto Kyle Lafferty, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa della cara sorella Sonia. Alla famiglia Lafferty vanno le nostre più sentite condoglianze”.