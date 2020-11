Nonostante siano in vigore da poche ore, le regole del Nuovo Dpcm riguardanti la suddivisione del territorio italiano in tre aree potrebbero presto cambiare.

La diffusione del Coronavirus, come riporta Notizie.it”, sta andando molto velocemente, per cui i dati verranno sostituiti entro il 7 novembre e questo potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.





Diverse Regioni potrebbero diventare arancioni e addirittura alcuni comuni o alcune province potrebbero diventare zone rosse.