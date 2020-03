Nelle ultime ore, lady Ronaldo, Georgina Rodriguez, è finita nella bufera in Portogallo. Infatti, la donna sarebbe stata beccata mentre andava a fare shopping senza dar peso alla quarantena imposta a lei e alla famiglia. Dalle immagini si nota anche la presenza del campione bianconero, che osserva dall’alto, affacciato al balcone. E’ bene specificare, tuttavia, come al momento si tratti soltanto di indiscrezioni. Non è dato sapere con certezza se Georgina fosse andata realmente a fare shopping. Anche perché suonerebbe un po’ in controtendenza rispetto al messaggio postato su Instagram. Ecco qui di seguito le foto in questione.

Cristiano Ronaldo continua l'isolamento domiciliare volontario nella sua Madeira 📸⚪⚫

🚘 Intanto Georgina esce a fare la spesa sotto lo sguardo attento del portoghese 🇵🇹#FinoAllaFine pic.twitter.com/Qdj8Zg91DH — Juventus_Club19 (@Juventus_Club19) March 18, 2020