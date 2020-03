Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta del Sud”, lo Stretto di Messina, in merito all’emergenza Coronavirus, è stato blindato. I ministri De Micheli e Speranza hanno accolto così le richieste del governatore della Sicilia Nello Musumeci. Solo 4 corse tra villa san Giovanni-Reggio Calabria e Messina. Traffico merci spostato dalla Rada San Francesco a Tremestieri. Sulle navi non potranno più salire passeggeri, stop alle deroghe per motivi di salute. Potranno salire sulle navi rappresentanti delle forze dell’ordine e pendolari per lavoro.