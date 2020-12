Saranno americane le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia.

Dagli Stati Uniti, Moderna annuncia un’efficacia testata al 94.1% del suo prodotto e addirittura del 100% nei casi più gravi, e per prima chiede l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, anche in Europa.





Almeno all’inizio, l’operazione anti-Covid sarà più che gestibile: solo un milione e mezzo di dosi da inoculare in tutta Italia a medici e infermieri, operatori sanitari, dipendenti e pazienti delle Rsa.