L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla del vaccino anti-Covid.

L’azienda statunitense di biotecnologie Moderna ha annunciato di aver depositato la domanda di autorizzazione del suo vaccino contro il Covid negli Stati Uniti e in Europa e che chiederà alla Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense, l’autorizzazione all’uso del vaccino in emergenza.





Tra i vaccinati durante i test, non ci sarebbe stato nessun caso grave. Confermata l’efficacia del 94.5%.