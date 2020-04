L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sugli esperti in campo per arginare l’emergenza Coronavirus. La task force di Colao lavorerà in parallelo con il Comitato operativo della Protezione civile. «Se Conte non avrà polso – sibilano dalla maggioranza, sponda Italia Viva -, questa babele di commissioni creerà confusione e produrrà ritardi dolorosi per il Paese». Le possibili divergenze di vedute tra i vari comitati genererebbero una pericolosa confusione. Ecco perché Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero della Salute, che ha coordinato sin dalla prima ora le operazioni della task force ministeriale, avverte: «Sarà importante lasciare alla squadra di Colao alcuni giorni per impostare il lavoro. Poi capiremo come interagire, perché qui, dopo l’assestamento, si è ormai creata una rete di relazioni stabili. Siamo tutti persone di buon senso e c’è una comunione di intenti – prosegue Ruocco -, ma nella pratica si vedrà. Sarà il governo a doverci coordinare».