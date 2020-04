L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sullo scontro relativo alla ripresa del campionato. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha espresso parere non favorevole circa la ripresa del campionato. Successivamente, è arrivata una parziale frenata «Quella sul calcio è una decisione difficile da prendere». Più netta la sua marcia indietro sul tifo romanista: «Si è trattato solo di una battuta, per sdrammatizzare», dopo la replica del portavoce della Lazio Diaconale. Restano i nodi di una possibile ripresa del campionato, a partire dalle modalità con cui verranno fatti i tamponi. Gravina, presidente della FIGC, ha ribadito di non avere una scadenza per il termine del campionato.