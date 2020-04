L’edizione odierna de “La Stampa” analizza il dibattito sul Mes. Il Pd muove l’artiglieria pesante. «Se la nostra sovranità sarà garantita e l’Europa ci darà dei soldi per la sanità, allora dovremo ragionare sul perché non usufruirne», dice il segretario Pd, nonché governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Che avverte Conte di non schiacciarsi sulla linea di Di Maio, Salvini e Meloni. «Il vecchio Mes non lo vogliamo neanche noi – spiegano al Nazareno – ma il nuovo fondo senza condizioni perché lo dobbiamo regalare? In una situazione così complicata, un governo che nasce sulla spinta dell’Europa non può rifiutare una linea di credito tale». Ci sono grossi spiragli per poter estendere l’utilizzo dei 37 miliardi al di là del settore sanitario.