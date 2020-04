E’ stato registrato un terzo caso di positività al Covid-19 a Capaci. A riportarlo è “Il Giornale di Capaci”. Il Sindaco Pietro Puccio ha comunicato la notizia: «Purtroppo, dobbiamo comunicare che nel nostro paese è stato accertato un terzo caso di Coronavirus. Anche in questo caso, come nei primi due precedentemente verificatisi, si tratta di una donna adulta. La persona interessata si trovava già da alcune settimane nella propria abitazione, in regime di isolamento volontario, scaduto il quale è stata sottoposta al tampone obbligatorio, al quale è risultata positiva. A questo punto sia lei che i propri familiari, sono stati posti in quarantena obbligatoria. Al fine di stroncare sul nascere qualsiasi notizia sommaria o parziale, precisiamo che sia la donna, che i propri familiari, si sono attenuti scrupolosamente ai protocolli sanitari previsti in casi analoghi, sono stati in regime di isolamento sociale e la signora non ha alcun sintomo particolare, sta complessivamente bene, molto probabilmente si tratta di un caso asintomatico. Si precisa che queste sono le uniche notizie che verranno fornite in merito e che è superfluo chiedere ulteriori dettagli. Ciò dimostra come l’emergenza non sia ancora cessata e che gli appelli alla prudenza ed al rispetto delle regole di distanziamento sociale non sono mai troppe. Un abbassamento della guardia in questo momento, ci farebbe precipitare indietro di settimane e le restrizioni potrebbero essere ancora più severe. Continuiamo a comportarci con saggezza, con prudenza e nel pieno rispetto delle regole e delle restrizioni vigenti».