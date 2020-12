Il Premier Conte, ha voluto fare il punto della situazione ai microfoni di “La Stampa” in merito all’emergenza Coronavirus e le possibili nuove restrizioni in vista del Natale. Di seguito l’intervista:

Presidente Conte, il virus non ci dà tregua. La curva dei contagi non si piega, ancora tante vittime. A che punto è la lotta al Covid?

«È vero, la situazione è delicata. Ma le nostre misure stanno funzionando, ci stanno consentendo di aver ripreso il controllo della curva epidemiologica. Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema alla quale ora è costretta la Germania e anche altri Paesi come la Gran Bretagna e l’Olanda. Per fortuna, con queste misure ben calibrate e circoscritte, noi stiamo reggendo bene l’urto di questa seconda ondata. Ovviamente mi addolora il numero dei decessi, che rimane elevato».





Abbiamo questo tragico record. Perché? Evidentemente stiamo sbagliando qualcosa?

«Questo triste primato dipende dal fatto che l’indice rallenta più lentamente rispetto agli altri Paesi che hanno introdotto il lockdown, la soglia anagrafica della popolazione e altri ancora. Paghiamo anche il fatto di essere stato il primo Paese dell’Occidente investito dalla pandemia, quindi la popolazione è molto provata per i prolungati sacrifici e certo il Paese non può reggere un nuovo lockdown».

Che Feste ci aspettano? Si riparla di zone rosse nei giorni di Natale e Capodanno…

«Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico. Ora si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore. Dobbiamo scongiurare a ogni costo una terza ondata, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane».