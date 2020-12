Antonio Cassano si è esposto ieri sera sulla querelle Gasperini-Gómez nel corso di una diretta Twitch sostenuta con gli amici Vieri, Adani e Ventola.

Ecco le parole dell’ex fantasista:





«Il tecnico in questo caso ha perfettamente ragione: se l’Atalanta è quella che è non è per Gómez ma per Gasperini. Se ha fatto tanto bene andando anche in Nazionale, lo deve solo ad una persona: Gasperini. A Catania era un buon giocatore, all’Atalanta ha imparato a fare la differenza e se il tecnico decide di cambiarti il ruolo per il bene del gruppo, lo devi accettare».