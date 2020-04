L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le parole di un parrucchiere, travolto dalla crisi legata all’emergenza Coronavirus: «Ho paura della malattia e della fame, ora meno della giustizia. Se non ci aiutano vorrà dire che più in là mi metterò a lavorare per strada. E lo dice uno che le regole le ha sempre rispettate e vuole continuare a farlo» – ha affermato Roberto D’Antonio, parrucchiere delle dive, che lavora da quando aveva 12 anni. Per il suo salone a due passi da Montecitorio il lockdown finirà il 1° giugno. «Un duro colpo anche psicologicamente per i 10 ragazzi che lavorano con me e finora non hanno avuto una lira di cassa integrazione. Li ho pagati io, chiedendo un prestito in banca», racconta.