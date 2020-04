L’edizione odierna de “La Stampa”, parla anche della questione mascherine. L’ultima mossa del governo Conte è stata quella di calmierare il prezzo a 50 centesimi. Adesso però i farmacisti, che hanno fatto scorte a prezzi più alti, sono in rivolta: «Quelle chirurgiche le vendiamo a 1, 80 euro. Poi non so se Conte, mettendo una bancarella, riesce a venderle a meno. Ma noi le paghiamo 1, 40 euro, come dovremmo fare? » – ha dichiarato Mario, un farmacista di Milano -, «per farcele vendere a quel prezzo dovranno intervenire sulla produzione».